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Haberler Yaşam Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:44

Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

Olay Bursa Karacabey'de yaşandı. İlkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) kolundan ısırdı. Olayı ailesinden gizleyen kız öğrenci, öğretmenin durumu bildirmesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Müdür yardımcısının sözleri ise herkesi şaşırttı...

DHA
Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

Dehşet dolu olay, Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlkokulu'nda yaşandı. Müdür Yardımcısı M.A.'nın sahiplenip, okul bahçesinde baktığı 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü teneffüse çıktığı sırada ısırdı.

Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeklerin elinden kurtulurken, yine iddiaya göre korkudan ailesine bir şey söyleyemedi. Olay, bir gün sonra M.Ö.'nün sınıf arkadaşının, öğretmene haber vermesiyle ortaya çıktı.

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Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

Öğretmen durumu aileye bildirince M.Ö., babası Soner Özkan tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

MÜDÜR YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Soner Özkan, müdür yardımcısı hakkında şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çocuğumuz, okul bahçesinde Müdür Yardımcısı M.A.'nın beslediği köpekler tarafından ısırılmış. Bunu bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduk ve apar topar tedavisi için hastaneye götürdük.

Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucu korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Köpekleri okul bahçesinde sahiplenerek bakan Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor.

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