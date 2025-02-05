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Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:44
Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!
Olay Bursa Karacabey'de yaşandı. İlkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) kolundan ısırdı. Olayı ailesinden gizleyen kız öğrenci, öğretmenin durumu bildirmesi üzerine hastanede tedaviye alındı. Müdür yardımcısının sözleri ise herkesi şaşırttı...