Okulda köpek saldırısı: 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdılar! Müdür yardımcısının sözleri şaşırttı!

Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucu korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Köpekleri okul bahçesinde sahiplenerek bakan Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor.