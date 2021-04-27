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Haberler Yaşam Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme
Giriş Tarihi: 27.04.2021 06:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:41

, uzaktan eğitime mi geçildi? , iptal mi? Tam kapanma sonrası ile ilgili flaş gelişme

26 Nisan tarihinde gerçekleşen sonrası okulların son durumu hakkında detaylar netlik kazandı. Başkan Erdoğan; kısıtlama ve yasaklara ilişkin pek çok önemli açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayısının önüne geçebilmek amacıyla alınan önlem ve tedbirler kapsamında 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren belirtilen süre ve zaman dilimi boyunca 17 gün olmak suretiyle sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) uygulanacak. Bununla birlikte okullarda , ve sınavlarla ilgili de hem Başkan Erdoğan'dan hem de 'ndan açıklama geldi. Buna göre; , yüz yüze eğitim bitti mi? , iptal mi oldu? İşte Başkan Erdoğan ve MEB tarafından yapılan açıklamalar!

Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme

sonrası , ertelendi mi, şeklindeki soruların yanıtları sorgulanıyor. 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma-sokağa çıkma yasağı ile birlikte önemli bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları da Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda netlik kazanırken 'ndan da sınavlara ve okulların son durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamalara göre; okullar kapandı mı, gibi soruların yanıtları da netlik kazandı.

Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTTİ Mİ?

Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili şu sözleri söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

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Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme

MEB'den Basın Açıklaması Geldi;

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır.

Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 'nın ardından yaptığı açıklamada yeni kararları duyurdu. Buna göre okullarda tüm sınavlar ertelendi. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi. MEB'den yapılan açıklamada sınavların 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelendiği bildirildi. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacak.

Okullar kapandı mı, uzaktan eğitime mi geçildi? Sınavlar ertelendi mi, iptal mi? Tam kapanma sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme

8. VE 12. SINIFLAR KAPANDI MI?

sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

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