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Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:20

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı gibi sorular yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ara tatilin keyfini çıkarıyor. Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle başladı ve Pazar gününe kadar sürecek. Bu noktada öğrenciler ve ebeveynleri, "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB eğitim öğretim takvimine göre ara tatil kaç gün, ne zaman bitiyor soruları yanıt aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

Okullarda ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim takvimi üzerinden öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt almaya çalışıyor. Bayram tatili ve nisan ara tatili aynı zaman denk geldiğini ve bu yüzden tatilin uzamayacağını söyleyelim. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

ARA TATİL TARİHLERİ 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.

20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

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