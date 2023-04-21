Haberler Yaşam OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:20

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023? MEB takvimi ile Okullarda Nisan ara tatili ne zaman bitecek, ayın kaçında?

Nisan ara tatili ne zaman bitecek, kaç gün kaldı gibi sorular yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimiz hafta sonundan itibaren ara tatilin keyfini çıkarıyor. Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle başladı ve Pazar gününe kadar sürecek. Bu noktada öğrenciler ve ebeveynleri, "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB eğitim öğretim takvimine göre ara tatil kaç gün, ne zaman bitiyor soruları yanıt aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? İşte konu hakkında detaylar…