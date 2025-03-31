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Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
23:18
Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi ile ara tatile çıkan öğrenciler bayram tatilini de bir arada yaşıyor. Veliler ve öğrenciler plan yapmak için nisan ara tatili bitiş tarihini takvimde sorguluyor. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?