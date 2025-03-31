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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 31.03.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:18

Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi ile ara tatile çıkan öğrenciler bayram tatilini de bir arada yaşıyor. Veliler ve öğrenciler plan yapmak için nisan ara tatili bitiş tarihini takvimde sorguluyor. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi

2025 Nisan ara tatili başladı. Öğrenciler yılda iki kez birer hafta verdikleri ders arasının ikincisini yaşıyor. Bu noktada okulların açılış tarihi gündemde. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB takvimi ile belirtilen tarihler!

Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi

2. ARA TATİL BAŞLADI!

Yılda iki kez ara tatil veren öğrenciler 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde ikinci arasına başladı.

İkinci ara tatil MEB takvimine göre 31 Mart 2025 Pazartesi günü başladı ve 4 Nisan Cuma günü sona eriyor.

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Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Resmiyette 5 günü kapsayan ara tatil hafta sonlarınında dahil olmasıyla toplamda 9 gün olarak değerlendirilecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da tekrar ders başı yapacak. Yaz tatili ise 20 Haziran günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2025 MEB takvimi ile nisan ara tatili bitiş tarihi