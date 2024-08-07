Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
13:22
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!
Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde. Bugün sosyal medyada yer alan iddialara göre yaz tatili süresinin 20 gün kısalacağı konuşulmuştu. Bu noktada milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" belli oldu! Peki, okullar ne zaman açılacak, erken açılır mı?