OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALTILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklama şu şekilde;

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.

Bilgilerinize…"