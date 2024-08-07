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Giriş Tarihi: 07.08.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:22

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde. Bugün sosyal medyada yer alan iddialara göre yaz tatili süresinin 20 gün kısalacağı konuşulmuştu. Bu noktada milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" belli oldu! Peki, okullar ne zaman açılacak, erken açılır mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış ve kapanış tarihi araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci sosyal medyada yer alan yaz tatili kısalacak haberlerini araştırıyor. Bu noktada okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, erken açılır mı? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALTILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklama şu şekilde;

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.
Bilgilerinize…"

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!

2024-2025 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, ERKEN Mİ AÇILACAK? MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıklandı!
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