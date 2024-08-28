Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
16:51
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi
Eylül ayının ilk haftasına kısa bir süre kala okulların ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Veli ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıkları sürerken "Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusu tanıt arıyor. İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi…