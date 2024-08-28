Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

Yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları sürerken öğrenci ve velileri okul telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi ile okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?