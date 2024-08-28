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Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:51

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

Eylül ayının ilk haftasına kısa bir süre kala okulların ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Veli ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıkları sürerken "Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusu tanıt arıyor. İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi…

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

Yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıkları sürerken öğrenci ve velileri okul telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi ile okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların açılış ve kapanış tarihi

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Okulların açılması: 9 Eylül 2024

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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