Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
16:26
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okulların açılma tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okulların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar…