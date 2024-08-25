Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

2024-2025 okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile 2024-2025 Okullar ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!