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Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:26

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okulların açılma tarihi öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okulların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ve okulların açılış tarihi hakkında detaylar…

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

2024-2025 okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı eğitim takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile 2024-2025 Okullar ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2024-2025 MEB takvimi ile okulların ne zaman açılıyor, ayın kaçında?

2024-2025 MEB TAKVİMİ

Okulların açılması: 9 Eylül 2024

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

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