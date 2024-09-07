Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

Okullar ne zaman açılacak, saat kaçta soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler okul yolu için hazırlıklarını yapıyor. İşte, ilk ders tarihi ve saati...