Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
22:07
Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı uyum haftası ile başladı. 1. sınıfların ardından tüm kademelerde ders zili çalacak. İstanbul Valiliği'nden gelen bir duyuru üzerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullar ne zaman saat kaçta açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili MEB takvimi ve ders saatleri araştırılıyor. Peki; okullar 9 Eylül Pazartesi açılıyor mu, ilk ders saat kaçta başlıyor ve bitiyor?