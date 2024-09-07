Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:07

Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı uyum haftası ile başladı. 1. sınıfların ardından tüm kademelerde ders zili çalacak. İstanbul Valiliği'nden gelen bir duyuru üzerine öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullar ne zaman saat kaçta açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili MEB takvimi ve ders saatleri araştırılıyor. Peki; okullar 9 Eylül Pazartesi açılıyor mu, ilk ders saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

Okullar ne zaman açılacak, saat kaçta soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 9 Eylül Pazartesi okullar açılıyor mu sorusuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler okul yolu için hazırlıklarını yapıyor. İşte, ilk ders tarihi ve saati...

Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak.

Ancak İstanbul Valiliği açıklamasına göre ilk gün için ders saatlerinde düzenleme yapıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

İLKGÜN OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Valilik açıklaması şöyle:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Okullar ne zaman saat kaçta açılacak, bu Pazartesi açılıyor mu? 2024-2025 MEB takvimi ve 9 Eylül ders saatleri

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

SON DAKİKA