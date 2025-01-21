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Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:40

Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yoğun bir eğitim döneminin ardından sömestr tatiline girdi. 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler okulların yeniden açılacağı tarih ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarihleri paylaştı. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve ikinci dönem öncesi, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili başladı. Öğrenciler ve veliler bir yandan tatilin tadını çıkarırken diğer yandan ise tatilin ne kadar süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, yanıtı.
Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan 15 tatil, hafta sonu tatilinin ardından bugün resmi olarak başladı. 2 haftalık tatil, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

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Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

20 Haziran'da ise yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi
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