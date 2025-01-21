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Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
13:40
Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi
2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yoğun bir eğitim döneminin ardından sömestr tatiline girdi. 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler okulların yeniden açılacağı tarih ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarihleri paylaştı. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?