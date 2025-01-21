Okullar ne zaman açılacak, sömestr kaç gün? 2024-2025 MEB takvimi ile 2. dönem başlangıç tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi ve ikinci dönem öncesi, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili başladı. Öğrenciler ve veliler bir yandan tatilin tadını çıkarırken diğer yandan ise tatilin ne kadar süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihi belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, yanıtı.