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Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:13

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili (15 tatil) tarihleri

Karne günü geldi çattı. İlk dönemi kapatmaya hazırlanan öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. 2 hafta ders arası verecek öğrenci, öğretmen ve veliler MEB takvimini kontrol ediyor. Okullar ne zaman kapanacak sorusunun ardından derslerin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu. İşte, 2024-2025 sömestr tatili (15 tatil) tarihleri...

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili 15 tatil tarihleri

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında hazırladığı çalışma takvimine göre tarihler ve ders zamanları belli. Bu noktada öğrenciler 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtına MEB kaynaklarından erişebiliyor. İşte, sömestr tarihleri 2025...

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili 15 tatil tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

MEB 2024-2025 takvimi ile yarıyıl tatili geldi çattı.

2 haftalık ara (15 tatil) 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak cuma günü sona erecek.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili 15 tatil tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte tam 2 hafta tatil yapacak öğrenciler sömestr tatili ardından 3 Şubat günü derslere dönecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili 15 tatil tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili 15 tatil tarihleri

2024-2025 eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde son bulacak.

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