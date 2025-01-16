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Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili (15 tatil) tarihleri
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:13
Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili (15 tatil) tarihleri
Karne günü geldi çattı. İlk dönemi kapatmaya hazırlanan öğrenciler yarıyıl tatili için geri sayıma başladı. 2 hafta ders arası verecek öğrenci, öğretmen ve veliler MEB takvimini kontrol ediyor. Okullar ne zaman kapanacak sorusunun ardından derslerin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu. İşte, 2024-2025 sömestr tatili (15 tatil) tarihleri...