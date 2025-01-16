Okullar ne zaman kapanacak? 2024-2025 MEB takvimi ile sömestr tatili (15 tatil) tarihleri

Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sene başında hazırladığı çalışma takvimine göre tarihler ve ders zamanları belli. Bu noktada öğrenciler 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtına MEB kaynaklarından erişebiliyor. İşte, sömestr tarihleri 2025...