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Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:42

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2025 MEB takvimi ile takip edilen sömestr tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma ve tatil tarihlerine göre planlarını çıkaran öğretmen, öğrenci ve veliler 2 haftalık arayı değerlendirecek. Ardından nisan ayı içerisinde bir haftalık bir ara tatil daha verilecek. Peki, 15 tatil ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularında araştırmalar hız kazandı. Okulların kapanacağı tarih ile birlikte öğrenciler hem ders arası verecek hem de bu yıl düzenlenecek sınavlar için çalışma fırsatı yakalayacak. Peki; MEB ile 15 tatil ne zaman 2025?

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 takvimi ile tatil tarihleri kontrol ediliyor. Eğitim-öğretim yılının ilk arası Kasım ayı içerisinde ara tatil olarak verilmişti.

Sırada sömestr tatili var.

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Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlıyor. 17 Ocak cuma günü sona erecek ilk yarıyıl ile tatile çıkacak öğrenciler 2 hafta ders arası verecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

31 Ocak itibarıyla sona erecek tatille birlikte öğrenciler 3 Şubat günü derslere dönecek.

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

İşte, tatil tarihleri:

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