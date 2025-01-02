Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

Sömestr tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor sorularında araştırmalar hız kazandı. Okulların kapanacağı tarih ile birlikte öğrenciler hem ders arası verecek hem de bu yıl düzenlenecek sınavlar için çalışma fırsatı yakalayacak. Peki; MEB ile 15 tatil ne zaman 2025?