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Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
11:42
Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile sömestr tarihine geri sayım! 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?
Okullar ne zaman kapanacak belli oldu. 2025 MEB takvimi ile takip edilen sömestr tarihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma ve tatil tarihlerine göre planlarını çıkaran öğretmen, öğrenci ve veliler 2 haftalık arayı değerlendirecek. Ardından nisan ayı içerisinde bir haftalık bir ara tatil daha verilecek. Peki, 15 tatil ne zaman?