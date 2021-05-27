Okullar ne zaman kapanacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan net yanıt! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci ve velisi okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren okulların kapanma tarihi yaz tatilinin de yaklaşmasıyla sorgulanmaya başlandı. Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamada okulların seminer dönemi dahil 2 Temmuz'a kadar devam etmesini hedeflediklerini ifade etmişti. Okulların kapanacağı tarih aynı zamanda yaz tatili başlangıcı olacağı için geri sayım başlamış oldu. Buna göre; Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte okullardaki son durum!