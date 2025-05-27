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Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:36

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'okullar ne zaman kapanıyor' sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takviminde netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise gibi bakanlığa bağlı tüm kademelerde karne günü tarihi itibarıyla yaz tatili başlayacak. Öğrenci, öğretmen ve veliler; 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimi ile yanıt arıyor: Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

Türkiye genelinde eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşan öğrenciler ve aileleri 'okullar ne zaman kapanıyor?' sorusuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim takvimine göre, yaz tatili başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Resmi kaynaklar doğrultusunda güncel tatil tarihlerini, önemli detayları ve eğitim süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler takip ediliyor. Peki, karne günü ne zaman?

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim yılı resmi olarak 20 Haziran 2025 tarihinde sona eriyor. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.

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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

YAZ TATİLİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yaz tatili 20 Haziran 2025'te başlıyor ve 8 Eylül 2025 tarihinde yeni eğitim öğretim yılı ile sona eriyor. Böylece yaklaşık 11 haftalık uzun ve dinlendirici bir tatil dönemi öğrencileri bekliyor.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

UZMANINDAN YAZ TATİLİNİN ÖNEMİ

Uzman eğitimciler, yaz tatilinin öğrencilerin hem fiziksel hem zihinsel olarak yenilenmesi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Tatil süresi boyunca öğrencilerin dengeli dinlenme ve gelişim için fırsat yakalamaları hedefleniyor.

"Spor ve doğa etkinlikleri, modern hayatın getirdiği stresi düşürmek için en güzel reçete. Tatil de okul kadar elzemdir, yüklenilen stresin azaltılması gerekiyor" diyen Psikolog Dr. Ayşegül Güner Algan bu yaş grubu bireylerin dinlenme ve eğlenme dönemine ihtiyaç duyduğunu aktarıyor.

Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

2025-2025 MEB TAKVİMİ YAYIMLANDI

1. Dönem Başlangıcı: 8 Eylül 2025

1. Dönem Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

2. Dönem Ara Tatil: 16-20 Mart 2026

Eğitim Öğretim Kapanışı: 26 Haziran 2026