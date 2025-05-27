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Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:36
Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi
Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'okullar ne zaman kapanıyor' sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takviminde netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise gibi bakanlığa bağlı tüm kademelerde karne günü tarihi itibarıyla yaz tatili başlayacak. Öğrenci, öğretmen ve veliler; 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı MEB takvimi ile yanıt arıyor: Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?