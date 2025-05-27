Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2025 MEB takvimi ile karne günü tarihi

UZMANINDAN YAZ TATİLİNİN ÖNEMİ

Uzman eğitimciler, yaz tatilinin öğrencilerin hem fiziksel hem zihinsel olarak yenilenmesi açısından kritik olduğunu vurguluyor. Tatil süresi boyunca öğrencilerin dengeli dinlenme ve gelişim için fırsat yakalamaları hedefleniyor.

"Spor ve doğa etkinlikleri, modern hayatın getirdiği stresi düşürmek için en güzel reçete. Tatil de okul kadar elzemdir, yüklenilen stresin azaltılması gerekiyor" diyen Psikolog Dr. Ayşegül Güner Algan bu yaş grubu bireylerin dinlenme ve eğlenme dönemine ihtiyaç duyduğunu aktarıyor.