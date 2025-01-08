15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve (Sömestr) Yarıyıl Tatili tarihleri

Sömestr tatili ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminden hareketle yanıtlanıyor. 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihlerine göre planlarını çıkaranlar aynı zamanda bu süreyi sınavlara hazırlık için de iyi bir fırsat olarak değerlendirecek. İşte okulların tatil olacağı o tarih!