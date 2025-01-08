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15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve (Sömestr) Yarıyıl Tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
10:19
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarısı tamamlanıyor. 15 tatil için geri sayım başlarken planlarını yapmak isteyen öğrenci, öğretmen ve veliler "okullar ne zaman tatil olacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karne günü heyecanı yaşanırken sömestr (yarıyıl tatili) tarihleri takvimlerde işaretlendi. 2 haftalık aranın ardından öğrenciler 2. dönem derslerini almaya başlayacak. İşte, MEB takvimi...