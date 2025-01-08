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Haberler Yaşam 15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve (Sömestr) Yarıyıl Tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 08.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:19

15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve (Sömestr) Yarıyıl Tatili tarihleri

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarısı tamamlanıyor. 15 tatil için geri sayım başlarken planlarını yapmak isteyen öğrenci, öğretmen ve veliler "okullar ne zaman tatil olacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karne günü heyecanı yaşanırken sömestr (yarıyıl tatili) tarihleri takvimlerde işaretlendi. 2 haftalık aranın ardından öğrenciler 2. dönem derslerini almaya başlayacak. İşte, MEB takvimi...

15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve Sömestr Yarıyıl Tatili tarihleri

Sömestr tatili ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek gibi sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takviminden hareketle yanıtlanıyor. 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihlerine göre planlarını çıkaranlar aynı zamanda bu süreyi sınavlara hazırlık için de iyi bir fırsat olarak değerlendirecek. İşte okulların tatil olacağı o tarih!

15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve Sömestr Yarıyıl Tatili tarihleri

2024-2025 MEB tatil ve çalışma takvimi ile kontrol edilen tatil tarihleri gündemdeki yerini aldı. Karne günü heyecanı öğrencileri sararken sömestr tatili için de geri sayım başladı.

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15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve Sömestr Yarıyıl Tatili tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yarıyıl tatili veya bilinen adıyla 15 tatil 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak cuma günü sona erecek.

15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve Sömestr Yarıyıl Tatili tarihleri

Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte tam 2 hafta tatil yapacak öğrenciler 3 Şubat günü derslere dönecek.

15 TATİL NE ZAMAN 2025? MEB takvimi ile karne günü tarihi ve Sömestr Yarıyıl Tatili tarihleri

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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