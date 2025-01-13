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Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:44

Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile (sömestr) 15 tatil tarihleri

Öğrencilerin beklediği gün geldi. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilk yarı tamamlanıyor. Sömestr tatili ile 2 hafta derslere ara verecek okulların kapanış tarihi takip ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi gündemde. 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenciler kadar öğretmen ve velilerin de gündeminde. Peki; Okullar ne zaman tatil olacak, yarıyıl tatili bu hafta mı? İşte cevabı...

Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile sömestr 15 tatil tarihleri

Karne günü heyecanı başladı. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra (sömestr) 15 tatili karşılayacak. İki haftalık arayı dinlenerek geçireceklerin yanı sıra sınav hazırlığı yapmak isteyenler de bu tarihleri planladı. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, MEB yarıyıl tatil tarihleri 2025...

Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile sömestr 15 tatil tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

MEB takvimine göre yarıyıl tatili (15 tatil) 20 Ocak Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak cuma günü sona erecek.

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Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile sömestr 15 tatil tarihleri

Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte tam 2 hafta tatil yapacak öğrenciler sömestr tatili ardından 3 Şubat günü derslere dönecek.

Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile sömestr 15 tatil tarihleri

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile sömestr 15 tatil tarihleri

2024-2025 eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 tarihinde son bulacak.

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