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Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile (sömestr) 15 tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
07:44
Okullar ne zaman tatil olacak, bu hafta mı? 2025 MEB takvimi ile (sömestr) 15 tatil tarihleri
Öğrencilerin beklediği gün geldi. 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilk yarı tamamlanıyor. Sömestr tatili ile 2 hafta derslere ara verecek okulların kapanış tarihi takip ediliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi gündemde. 15 tatil başlangıç ve bitiş tarihleri öğrenciler kadar öğretmen ve velilerin de gündeminde. Peki; Okullar ne zaman tatil olacak, yarıyıl tatili bu hafta mı? İşte cevabı...