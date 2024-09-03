Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:32
OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…
MEB takvimine göre okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat uygulamaya geçirilecek. Düzenlemeyle birlikte birçok yeni değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlardan bir tanesi de deneme sınavlarıyla ilgili olacak. Peki, Deneme sınavları kaldırıldı mı, yapılmayacak mı? İşte detaylar