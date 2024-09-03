OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

MÜFREDATIN AMACI BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRMEK

Yeni müfredat gündemde. Dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe müfredat da değişiyor. Bizim kuşağımız bilgiye erişmek için okul kitabı, bunda yoksa kütüphanelerde günlerimizi harcıyorduk. Şimdi çocuklarımızın bilgiye erişimi inanılmaz kolaylıklar var. Çocuklar okulda aldığı bilgi ile tatmin olmuyor. Farklı imkanlarla her bilgiye erişebiliyor. Bu gelişmelerle eğitim öğretim mantığı bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklanmakta. Bakanlığımız çalışma başlattı; uluslararası veriler de gözetildi. Kazanım ve bilgiyi sunma odaklı olma noktasında eleştiriler vardı. Bilgiyi beceriye dönüştürecek sistemi getirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmalarla Mayıs ayı itibariyle onay süreci tamamlanan müfredatımız var. Bu müfredat her kademenin ilk sınıfında bu yıl uygulanmaya başlanacak. Sistemi önemli bir revizyona tabii tuttuk. Hepsini aynı anda yapmak kayıplar doğurabilirdi. Bu sebeple kademeli geçişi planladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz beceri temelli bir model olarak kurgulanmış model.

Müfredatımız ağır olmakla eleştiriliyordu. Çocukların üzerindeki bu yükü hafifletmek istedik. Sadeleştirmeyi de yaptık. Yüzde 35 bandında müfredatımız hafifledi.