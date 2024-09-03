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Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 16:32

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

MEB takvimine göre okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli isimli yeni müfredat uygulamaya geçirilecek. Düzenlemeyle birlikte birçok yeni değişikliğin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlardan bir tanesi de deneme sınavlarıyla ilgili olacak. Peki, Deneme sınavları kaldırıldı mı, yapılmayacak mı? İşte detaylar

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir kala yeni müfredatla gelecek değişiklikler öğretmenler ve öğrencilerin gündemine taşındı. Tüm illerde uygulanmasına dair genelge gönderilen müfredat birçok düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenlemelerden birisi de deneme sınavlarıyla ilgili oldu. Peki, Okullarda deneme sınavı yapılacak mı?

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda liselere kadar deneme sınavını kaldırdı. Böylece il, ilçe ve okul genelinde yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin erkenden yarışa sokulması ve sınav stresi yaşamaları engellenecek.

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OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

SINAV YARIŞI OLMAYACAK
Bakanlık tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak yeni müfredata ilişkin yayımlanan genelgede ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak, onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak.

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

MÜFREDATIN AMACI BİLGİYİ BECERİYE DÖNÜŞTÜRMEK

Yeni müfredat gündemde. Dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe müfredat da değişiyor. Bizim kuşağımız bilgiye erişmek için okul kitabı, bunda yoksa kütüphanelerde günlerimizi harcıyorduk. Şimdi çocuklarımızın bilgiye erişimi inanılmaz kolaylıklar var. Çocuklar okulda aldığı bilgi ile tatmin olmuyor. Farklı imkanlarla her bilgiye erişebiliyor. Bu gelişmelerle eğitim öğretim mantığı bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklanmakta. Bakanlığımız çalışma başlattı; uluslararası veriler de gözetildi. Kazanım ve bilgiyi sunma odaklı olma noktasında eleştiriler vardı. Bilgiyi beceriye dönüştürecek sistemi getirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmalarla Mayıs ayı itibariyle onay süreci tamamlanan müfredatımız var. Bu müfredat her kademenin ilk sınıfında bu yıl uygulanmaya başlanacak. Sistemi önemli bir revizyona tabii tuttuk. Hepsini aynı anda yapmak kayıplar doğurabilirdi. Bu sebeple kademeli geçişi planladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz beceri temelli bir model olarak kurgulanmış model.

Müfredatımız ağır olmakla eleştiriliyordu. Çocukların üzerindeki bu yükü hafifletmek istedik. Sadeleştirmeyi de yaptık. Yüzde 35 bandında müfredatımız hafifledi.

OKULLARDA DENEME SINAVI YASAKLANDI MI? 2024-2025 deneme sınavları kalktı mı? İşte MEB’den yeni karar…

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

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