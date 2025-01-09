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Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:41
Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Okulların ara tatile girmesine kısa bir süre kala, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alacak ve 15 tatil dönemi başlayacak. Milyonlarca öğrenci, yıllardır 1. ve 2. dönem olarak aldıkları karnelerin kalkıp kalkmayacağını ve yerine ne tür bir belge verileceğini merak ediyor. Peki, Karne kalktı mı, gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak? İşte, detaylar…