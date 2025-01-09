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Haberler Yaşam Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:41

Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında "gelişim raporu" uygulamasına geçiyor. Okulların ara tatile girmesine kısa bir süre kala, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alacak ve 15 tatil dönemi başlayacak. Milyonlarca öğrenci, yıllardır 1. ve 2. dönem olarak aldıkları karnelerin kalkıp kalkmayacağını ve yerine ne tür bir belge verileceğini merak ediyor. Peki, Karne kalktı mı, gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak? İşte, detaylar…

Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

Okulların ara tatili yaklaşırken, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alıp 15 tatil için okullarından ayrılacak. Ancak, yıllardır alışık oldukları 1. ve 2. dönem karneleri yerine eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu yeni karar, 17 Ocak'ta ilk dönemin sona ermesiyle birlikte devreye girecek. Peki, okullarda karne kalktı mı, yerine ne verilecek? Gelişim raporu nedir, içeriğinde neler yer alacak, kaçıncı sınıflar alacak? İşte, gelişim raporu hakkında tüm detaylar...

Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

KARNELER KALKTI MI, KARNE YERİNE NE VERİLECEK?

Eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı.

İlk gelişim raporu 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.

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Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

1. SINIFLAR KARNE ALMAYACAK MI?

17 Ocak ara tatilinde 1. sınıflar karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.
Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

İLK UYGULAMA NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.
Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.

Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

GELİŞİM RAPORU NEDİR?

Yeni düzenlemeyle, geleneksel karne uygulaması yerini öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele alan "gelişim raporlarına" bırakıyor. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, onların öğrenme süreçlerindeki kazanımlarını ve sosyal-duygusal becerilerini de içeriyor. Bu raporlar, sadece sonuçlara değil, öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerine odaklanıyor. Velilere sunulan raporlar, çocuklarının ilerleme kaydettiği alanları ve desteklenmesi gereken becerileri somut önerilerle birlikte açıklıyor.

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