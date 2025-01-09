Karne kalktı mı? MEB’ten açıklama! Gelişim raporu nedir, kaçıncı sınıflar alacak, nereden bakılacak?

Okulların ara tatili yaklaşırken, öğrenciler 17 Ocak'ta karnelerini alıp 15 tatil için okullarından ayrılacak. Ancak, yıllardır alışık oldukları 1. ve 2. dönem karneleri yerine eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Bu yeni karar, 17 Ocak'ta ilk dönemin sona ermesiyle birlikte devreye girecek. Peki, okullarda karne kalktı mı, yerine ne verilecek? Gelişim raporu nedir, içeriğinde neler yer alacak, kaçıncı sınıflar alacak? İşte, gelişim raporu hakkında tüm detaylar...