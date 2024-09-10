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Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:13

Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredatın bu sene uygulanacak olmasıyla birlikte birçok yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni dönem için hazırlıklarını gerçekleştiren veliler ve öğrenciler okullarda telefon kullanımıyla ilgili MEB'in getirdiği yeni düzenlemenin detaylarını araştırıyor. Peki, okullarda telefon yasak mı? İlkokul, ortaokul, lise okula telefon getirmek yasak mı?

Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?

Okula telefon getirmek yasak mı? sorusu yeni dönemin ilk gününde veliler ve öğrencilerin gündeminde yer aldı. Bu eğitim öğretim yılında birçok düzenleme yeni müfredatla hayata geçirilecek. Öğrenciler ve veliler okullarda telefon kullanımıyla ilgili araştırmalara başladı. Peki okullarda telefon yasak mı?

Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?

OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

MEB'in 2023-2024 eğitim öğretim yılında getirdiği düzenlemeyle sınıf içinde cep telefonu başta olmak üzere bilişim araçları bulundurmak yasaklandı.

UNESCO, "2023 Küresel Eğitim İzleme" raporunda, öğrencilerin okullarda akıllı telefon kullanmasının yasaklanması için küresel çağrıda bulunmuştu. Raporda, fazla cep telefonu kullanımının düşük eğitim performansına, yüksek ekran süresinin de çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıklanmıştı.

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Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?

AKILLI TELEFON DİKKAT DAĞITIYOR
Eğer okul ortamında kullanımı kısıtlanacak bir araç varsa o da akıllı telefonlar olmalı. İnternet ve kamera fonksiyonu ile dikkat bozar, 'öğrenmeye' zarar verir. Aile ile iletişim kurması açısından elzem olan telefon, tuşlu ve basit bir donanıma sahipse 'evet'. Yasak kararı mantıklı uygulanırsa desteklenmesi gereken bir çalışma.

Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?

ÇOCUKLAR KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN TELEFON KULLANMALI?

Gelişim uzmanları ve psikologlar teknolojik cihazların zekada, gelişimde ve özellikle sosyallikte sorunlar çıkardığını düşündüğü için, özellikle 6 yaş ve altı için direkt akıllı telefona maruz bırakılmamalarını önermektedir.

Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?
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