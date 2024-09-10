Giriş Tarihi: 10.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
11:13
Okullarda telefon yasak yasaklandı mı? Tüm sınıf seviyelerinde telefon getirmek yasak mı?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredatın bu sene uygulanacak olmasıyla birlikte birçok yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Yeni dönem için hazırlıklarını gerçekleştiren veliler ve öğrenciler okullarda telefon kullanımıyla ilgili MEB'in getirdiği yeni düzenlemenin detaylarını araştırıyor. Peki, okullarda telefon yasak mı? İlkokul, ortaokul, lise okula telefon getirmek yasak mı?