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Haberler Yaşam OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:22

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

Yarıyıl tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Ocak'ta karnelerini alarak sömestr tatiline başlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, dinlenme sürecinin ardından ikinci döneme hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatil uzatılmayacak ve öğrenciler planlanan tarihte ders başı yapacak. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı, sömestr tatili uzatıldı mı ve ikinci dönemin ilk günü yarım gün mü olacak?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre , öğrencilerin sömestr tatili sona eriyor. Yeni döneme hazırlanan öğrenciler ve öğretmenler okulların açılış tarihi için araştırmalarına başladı. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılıyor mu ,ikinci dönemin ilk gününde yarım gün olacak mı?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Okullarda 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

YARIYIL TATİLİ UZADI MI?
Okullarda yarıyıl tatili MEB 2024 2025 takviminde yer alan tarihte sona erecek. Okullarda yarıyıl tatilinin uzatıldığına dair herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

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