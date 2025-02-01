OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre , öğrencilerin sömestr tatili sona eriyor. Yeni döneme hazırlanan öğrenciler ve öğretmenler okulların açılış tarihi için araştırmalarına başladı. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okullar açılıyor mu ,ikinci dönemin ilk gününde yarım gün olacak mı?