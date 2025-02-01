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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
10:22
OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2025: 3 Şubat’ta okullar açılıyor mu, sömestr tatili uzatıldı mı, pazartesi okul var mı?
Yarıyıl tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 17 Ocak'ta karnelerini alarak sömestr tatiline başlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, dinlenme sürecinin ardından ikinci döneme hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatil uzatılmayacak ve öğrenciler planlanan tarihte ders başı yapacak. Peki, 3 Şubat Pazartesi günü okul var mı, sömestr tatili uzatıldı mı ve ikinci dönemin ilk günü yarım gün mü olacak?