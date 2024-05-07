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Haberler Yaşam Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:40

Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

Olanlar oldu filmi gündemde. Bu akşam Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan film için araştırmalar başladı. Başrollerinde Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ı buluşturan film oyuncuları ve konusuyla sorgulanıyor. Egeli bir annenin oğlunun mutlu bir yuva kurduğunu görmek için verdiği mücadele ekranlara taşınıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

Olanlar Oldu filmi bu akşam TV ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Olanlar Oldu filmi komedi türünde sevilen yapımlardan bir tanesi. Peki, Olanlar Oldu nerede çekildi? İşte Olanlar Oldu oyuncuları ve konusu...

Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU
Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.

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Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU OYUNCULARI
Hakan Algün'ün yönetmen olduğu filmde; Ata Demirel, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Salih Kanyon gibi oyuncular rol alıyor.

Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet

Olanlar Oldu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu bu akşam TV’de!

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapım aşaması Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

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