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Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
16:45
Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?
Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncu kadrosu ve konusu bu akşam yayımlanacak yapımla birlikte gündemde. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak romantik komedi filminin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Murat Boz ve Seda Bakan başrollerde! Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?