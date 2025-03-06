Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 16:45

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

Öldür Beni Sevgilim filminin oyuncu kadrosu ve konusu bu akşam yayımlanacak yapımla birlikte gündemde. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak romantik komedi filminin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Murat Boz ve Seda Bakan başrollerde! Peki, Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları sinema severlerin gündeminde. Okan ve Demet'in hikayesine odaklanan yapımda dinamiği yüksek pek çok sahne yer alıyor. Peki; Öldür Beni Sevgilim filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor.

Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıl dönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur.

Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verir!

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

Murat Boz
Seda Bakan
Açelya Topaloğlu
Özgür Emre Yıldırım
Seda Güven
Yosi Mizrahi
Dilşad Şimşek
Ali Yoğurtçuoğlu

Öldür Beni Sevgilim konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi, ne zaman?

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yapımı filmin çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Faralya köyünde ve İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşmiştir.