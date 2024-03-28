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Haberler Yaşam Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! "Karnım hiç büyümedi"
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:42

Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! "Karnım hiç büyümedi"

Öleceğini düşünerek hastaneye kaldırılan bir kadın, aslında sekiz aylık hamile olduğunu öğrendi. Şu anda 22 yaşında olan Tawana Musvaburi, yataktan kalkamayacak kadar yorgun olduğu ve vücudunda sanki ölüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir şeyler hissettiği için sağlığından endişe duymaya başladı ve hızlıca bir hastaneye başvurdu.

Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! Karnım hiç büyümedi

Herhangi bir hamilelik belirtisi yaşamamış, herhangi bir şişlik, kilo alma veya sabah bulantısı yaşamamış ve ilk kez bebek beklediğini öğrendikten sadece dört hafta sonra doğum yapmıştı.

Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! Karnım hiç büyümedi

Tawana, geçen yıl 27 Şubat'ta sürpriz kızı River'ı kucağına aldı ve hayatındaki köklü değişikliğin ardından artık bir anne.

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Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! Karnım hiç büyümedi

İlk defa anne olan genç kadın şöyle dedi: "O zamanlar hayatımı normal bir 20 yaşında gibi yaşıyordum; hamile olduğumun tamamen farkında olmadan yaşıyordum. Hiç kilo almadım veya başka bir semptom yaşamadım."

Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! Karnım hiç büyümedi

"Hemşire bana sekiz aylık hamile olduğumu söylediğinde bunun olamayacağını düşündüm ve bunu kabullenemedim."

Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! Karnım hiç büyümedi

Tawana bir sabah kendini o kadar yorgun hissederek uyandı ki yataktan kalkamadı. Annesini aradı ve ona bir şeylerin yolunda gitmediğini ve ölüyormuş gibi hissettiğini söyledi.

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