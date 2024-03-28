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Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! "Karnım hiç büyümedi"
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:42
Öleceğini sanarak hastaneye gitti 8 aylık hamile olduğunu öğrendi! "Karnım hiç büyümedi"
Öleceğini düşünerek hastaneye kaldırılan bir kadın, aslında sekiz aylık hamile olduğunu öğrendi. Şu anda 22 yaşında olan Tawana Musvaburi, yataktan kalkamayacak kadar yorgun olduğu ve vücudunda sanki ölüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir şeyler hissettiği için sağlığından endişe duymaya başladı ve hızlıca bir hastaneye başvurdu.