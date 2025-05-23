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Ölen 2 aylık bebeğini poşete koyup... Bunlar nasıl anne baba! Mahkemede şaşkına çeviren sözler
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:15
Ölen 2 aylık bebeğini poşete koyup... Bunlar nasıl anne baba! Mahkemede şaşkına çeviren sözler
Adana'da yaşayan Ayşegül Talay, 27 Mart 2023'te itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay (43) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ı (31) bebekleri öldükten sonra onu poşete koyup 10 gün birlikte yaşadığı için gözaltına aldı. Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı. Anne babanın cezası belli olurken, mahkemedeki sözleri ise şaşkına çevirdi.