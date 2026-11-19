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Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 11:03
Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 13. Hafta
EuroLeague 13. hafta heyecanında temsilcimiz İtalya deplasmanında parkeye çıkıyor. Çift maç haftasının ikinci randevusunda Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte dev karşılaşmanın canlı yayın rehberi!