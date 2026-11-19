Fenerbahçe Tarfin ile Olimpia Milano, modern EuroLeague tarihinde 29. kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. 2011-2012 sezonundan bu yana iki ekip arasında oynanan 28 karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimizin belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.