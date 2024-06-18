Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor belli oldu. Temmuz ayında açılış etkinliğini gerçekleştirecek spor etkinliği üçüncü kez Paris'te düzenleniyor. Sürdürülebilirliğe ve yenilikçiliğe önem veren komitenin çeşitli etkinliklerle bu hedefi desteklemesi bekleniyor. Sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tarihi...