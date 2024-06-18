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Haberler Yaşam Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 17:11

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Türkiye'den de birçok sporcunun katılacağı branşlar ilgi çekiyor. 10 binden fazla sporcunun madalya için mücadele edeceği etkinlikte Filenin Sultanları da boy gösterecek. Olimpiyatlar ne zaman başlıyor sorusu birçok aday sporcu ve ilgili izleyicinin de gündeminde. İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tarihi...

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor belli oldu. Temmuz ayında açılış etkinliğini gerçekleştirecek spor etkinliği üçüncü kez Paris'te düzenleniyor. Sürdürülebilirliğe ve yenilikçiliğe önem veren komitenin çeşitli etkinliklerle bu hedefi desteklemesi bekleniyor. Sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tarihi...

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fransa Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak.

TSİ 22.00'de takip edilecek açılışın ardından oyunlara odaklanılacak. Tören Seine Nehri'nde gerçekleşecek.

Madalyalar 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında sahiplerini bulacak. İşte, branşlar:

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Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI

3x3 Basketbol

Atıcılık

Atletizm

Badminton

Basketbol

Binicilik (At Terbiyesi)

Binicilik (Engel Atlama)

Binicilik (Üç Günlük Yarışma)

Bisiklet (BMX Freestyle)

Bisiklet (BMX Racing)

Bisiklet (Dağ Bisikleti)

Bisiklet (Salon Bisikleti)

Bisiklet (Yol Bisikleti)

Boks

Break Dans

Cimnastik (Artistik)

Cimnastik (Ritmik)

Cimnastik (Trampolin)

Eskrim

Futbol

Golf

Güreş

Halter

Hentbol

Hokey

Judo

Kano (Slalom)

Kano (Sprint)

Kaykay

Kürek

Masa Tenisi

Modern Pentatlon

Okçuluk

Plaj voleybolu

Ragbi (7'li)

Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)

Spor Tırmanış (Sürat)

Sörf

Taekwondo

Tenis

Triatlon

Voleybol

Yelken

Su Sporları (Artistik Yüzme)

Su Sporları (Yüzme)

Su Sporları (Atlama)

Su Sporları (Maraton)

Su Sporları (Sutopu)

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grubunun belli olacağı kura çekimi 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek kura çekilişi TSİ 14.00'te başlayacak.

Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!

PARİS 2024 VOLEYBOL KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1.Torba: Fransa, Brezilya, İtalya
2.Torba: Türkiye,Polonya, ABD
3.Torba: Çin, Japonya, Hollanda
4.Torba: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti,Kenya

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