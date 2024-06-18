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Olimpiyatlar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreni için geri sayım!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
17:11
2024 Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Türkiye'den de birçok sporcunun katılacağı branşlar ilgi çekiyor. 10 binden fazla sporcunun madalya için mücadele edeceği etkinlikte Filenin Sultanları da boy gösterecek. Olimpiyatlar ne zaman başlıyor sorusu birçok aday sporcu ve ilgili izleyicinin de gündeminde. İşte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tarihi...