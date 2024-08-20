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Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:35

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Orijinal adıyla Hidden Strike aksiyon filmi severlerin gündeminde. Jackie Chan ve John Cena'nın başrollerinde yer aldığı yapım bu akşam ATV ekranlarında takip ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Peki; Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Ölümcül Çarpışma oyuncuları arasında aksiyon filmlerinin aranan isimleri yer alıyor. Macera, komedi ve gerilim unsurlarını da barındıran yapım için ekran başında yerler alındı. Sinemaseverler ekrana kilitlendi. Peki; Ölümcül Çarpışma film konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi?

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLM KONUSU

Ölümcül Çarpışma, Jackie Chan'in hayat verdiği Çinli bir özel güvenlikçinin hayatına odaklanıyor. Orta Doğu'daki Çin merkezli bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında güvenlikçiden petrol işçilerini oradan kurtarması istenir.

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Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Saldırganların amacının petrol çalmak olduğu anlaşıldığında güvenlikçi, Amerikalı eski bir bahriyeliyle iş birliği yaparak saldırganları durdurmaya çalışır.

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİ OYUNCULARI

John Cena

Jackie Chan

Pilou Asbaek

Zhenwei Wang

Rachael Holoway

Max Huang

Amadeus Serafini

Hou Minghao

Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?
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