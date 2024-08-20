Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:35
Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu: Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Ölümcül Çarpışma oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Orijinal adıyla Hidden Strike aksiyon filmi severlerin gündeminde. Jackie Chan ve John Cena'nın başrollerinde yer aldığı yapım bu akşam ATV ekranlarında takip ediliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Peki; Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...