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Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:01
Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...
Adana – Uyuşturucu madde alarak kullandığı dolmuşla yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Yusuf Küsen (28) hakkında yürütülen davada, mahkemede sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle istenen ceza belli oldu . Ayrıca sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konuldu ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.