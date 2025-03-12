Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

15 YIL HAPİS CEZASI



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın: Yolcu olmaksızın dolmuşu kullanarak, trafiğe çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bu nedenle kontrolünü kaybederek, kaldırımda bekleyen Halil ve Fadime Çiftçi'ye çarptığı, uyuşturucu madde etkisi altında asli ve tam kusurlu olarak eylemini gerçekleştirdiği, olarak tespit edildi. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın kimya ihtisas dairesi raporları, sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisiyle eylemini gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu maddeleri (TCK'nın 85/2, 22/3, 53/6, 63 maddeleri) uyarınca toplam 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını önce 10 yıl olarak belirledi, ardından yapılan değerlendirme neticesinde 15 yıl hapis cezasına yükseltti.



