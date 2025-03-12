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Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:01

Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

Adana – Uyuşturucu madde alarak kullandığı dolmuşla yolcu durağındaki karı kocanın ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Yusuf Küsen (28) hakkında yürütülen davada, mahkemede sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle istenen ceza belli oldu . Ayrıca sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konuldu ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İHA
Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

Olay, 6 Nisan 2023 tarihinde Adana'nın Kozan Caddesi'nde, Kiremithane hattında meydana geldi. İddialara göre, Yusuf Küsen'in kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, Yüreğir Otogarı'ndan Kozan Caddesi'ne geçmek üzere yola çıktığında, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu gerekçesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolcu durağında bekleyen Halil Çiftçi (72) ve eşi Fadime Çiftçi (71)'ye çarptı.

Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

Kazada, Halil ve Fadime Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği; Yolcu durağında bekleyen diğer 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dolmuş şoförü olay sonrası kaçtı, ancak kısa süre sonra gözaltına alındı.

Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu, 15 yıl hapis cezası verildi | Video

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Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

15 YIL HAPİS CEZASI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın: Yolcu olmaksızın dolmuşu kullanarak, trafiğe çıkıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bu nedenle kontrolünü kaybederek, kaldırımda bekleyen Halil ve Fadime Çiftçi'ye çarptığı, uyuşturucu madde etkisi altında asli ve tam kusurlu olarak eylemini gerçekleştirdiği, olarak tespit edildi. Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın kimya ihtisas dairesi raporları, sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisiyle eylemini gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu maddeleri (TCK'nın 85/2, 22/3, 53/6, 63 maddeleri) uyarınca toplam 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını önce 10 yıl olarak belirledi, ardından yapılan değerlendirme neticesinde 15 yıl hapis cezasına yükseltti.

Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

"OKUYAN ÇOCUKLARIM VAR, EŞİM MAĞDUR DURUMDA"

Duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Küsen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme öncesinde savcılık, sanığın tutukluluk halinin devam etmesinin gerekliliğini savundu. Sanık Yusuf Küsen, mahkeme öncesi verdiği ifadesinde; "Mütaalayı kabul etmiyorum. Okuyan çocuklarım var, eşim mağdur durumda.

Ölüme çıkan bekleyiş! Otobüs durağı bir çiftin sonu oldu! Alkollü sürücü için istenen ceza ise...

Çok pişmanım. Tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 15 yıl hapis olarak belirlerken, ayrıca sanığın sürücü belgesine de 3 yıl süreyle el konulmasına hükmetti.