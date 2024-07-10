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Haberler Yaşam Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:40

Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

İstanbul Beykoz'da kripto para borsasında kendi kurdukları sistem üzerinden yüksek kar vaadiyle insanları kandırıp 111 milyon dolarlık vurgun yapan 3 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin evinden yüklü miktarda dolar ve TL cinsi para ele geçirildi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

İstanbul Beykoz'da kripto para borsasında kendi kurdukları sistem üzerinden yüksek kar vaadiyle insanları kandırıp 111 milyon dolarlık vurgun yapan 3 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

Şüphelilerin evinden yüklü miktarda dolar ve TL cinsi para ele geçirildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına; Kurdukları sistem üzerinden insanları kripto para borsasında yüksek kar vaadiyle kaldıraçlı işlem yapmaya yönlendirerek vurgun yaptığı ihbarı yapıldı.

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Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA KAYITLI DEĞİL

İhbar üzerine harekete geçen savcılık soruşturma başlattı. Beykoz Cunhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformuna kayıtlarının olmadığını belirledi.

Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

Omega Pro uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesiyle yapılan vurgunda çok sayıda insanın mağdur edildiği belirlendi.

Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!

Şüpheliler, telefonlara yüklenmesini sağladıkları programla önceleri düşük düşük para kazandırdığı, daha fazla para kazanmak için yüksek miktarda para yatıranları ve kazandıkları parayı çekmek isteyenlere ödeme yapmayarak dolandırdıkları öğrenildi.

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