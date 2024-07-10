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Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:40
Omega Pro ile kripto para vurgunu: Dolandırıcıların kurduğu sistem şoke etti!
İstanbul Beykoz'da kripto para borsasında kendi kurdukları sistem üzerinden yüksek kar vaadiyle insanları kandırıp 111 milyon dolarlık vurgun yapan 3 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin evinden yüklü miktarda dolar ve TL cinsi para ele geçirildi.