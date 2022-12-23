ÖMER DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür'ün yer aldığı ve İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer, nasıl bir tema ile ekrana gelecek henüz tam olarak bilinmiyor.

Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri aşk sosu ile anlatan bir dizi.