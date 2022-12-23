Star TV ekranlarının yeni dizi projesi Ömer için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada gündem olan yapım, müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük Gamze'ye aşık olmasıyla yaşanacak olayları konu ediniyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Ömer konusu ve oyuncuları...