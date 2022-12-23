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Haberler Yaşam Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 23:08

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarının yeni dizi projesi Ömer için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımıyla sosyal medyada gündem olan yapım, müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük Gamze'ye aşık olmasıyla yaşanacak olayları konu ediniyor. Merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Ömer konusu ve oyuncuları...

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan OGM Pictures imzalı Ömer dizisi, ekran yolculuğu için gün sayıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu dizi, güçlü oyuncu kadrosu kadar konusuyla da izleyicilerin dikkatini çekti. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay'ı buluşturan yapım, tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen "Shitsel" dizisinden uyarlandı. Peki, Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ömer dizisine dair tüm merak edilenler…

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in ilk tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada gündem olan tanıtımla beraber merakla beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür'ün yer aldığı ve İsrail dizisi Shitsel'den uyarlanan Ömer, nasıl bir tema ile ekrana gelecek henüz tam olarak bilinmiyor.

Shitsel dizisi ise bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir yapım. Kudüs'ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri aşk sosu ile anlatan bir dizi.

Ömer dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Ömer konusu nedir, oyuncuları kimler?

ÖMER OYUNCU KADROSU

ÖMER dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yanı sıra;

Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler yer alıyor.

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