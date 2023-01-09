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Haberler Yaşam Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:14

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fragmanlarda yer alan sahneleri gören izleyenler, ''Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizinin çekim yerleri ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede, dizideki cami nerede? Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, çekim yerleri ve gerçek hikayesi…

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Ömer çekim yerleri ve gerçek hikayesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, müezzin Ömer'in kendisinden yaşça büyük Gamze'ye aşık olmasıyla yaşanacak olayları konu ediniyor. Genç yetenekler ile usta isimleri bir araya getiren dizi, oyuncu kadrosu ve konusu kadar çekildiği yerler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu noktada izleyiciler, Ömer dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi il ve ilçede? Ömer hikayesi gerçek mi, uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? İşte, Star TV'nin yeni dizisi Ömer gerçek hikayesi ve çekim yerleri.

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ÖMER DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Ömer'in yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer dizisi, 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizide; Ömer'i Selahattin Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Ömer'in babası Reşat'a Barış Falay, ablası Nisa karakterine ise Merve Dizdar hayat veriyor.

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisinin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yanı sıra;

Gülçin Kültür, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Melike Güner, Emre Taşkıran, Muharrem Türkseven, Metehan Parıltı, Gamze Karaduman gibi başarılı isimler yer alıyor.

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Ömer dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'un farklı semt ve mahallelerinde özellikle Üsküdar'da gerçekleştirilmektedir.

Dizide yer alan cami Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii'dir. Büyük Selimiye Camii'si, Tarihi Selimiye Kışlası'nın hemen yanındadır.

Dizi çekimlerinin yapıldığı bir başka cami yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'si.

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