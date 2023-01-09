Haberler Yaşam Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:14

Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede? Star TV’nin yeni dizisi Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Selahaddin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fragmanlarda yer alan sahneleri gören izleyenler, ''Ömer nerede çekiliyor, dizideki cami nerede, hangi ilçede?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizinin çekim yerleri ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ömer nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede, dizideki cami nerede? Ömer gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, çekim yerleri ve gerçek hikayesi…