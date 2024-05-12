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Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
16:28
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, ömrü boyunca Ayasofya'nın yeniden cami olabilmesi için mücadele etti. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.