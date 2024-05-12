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Haberler Yaşam Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 16:28

Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, ömrü boyunca Ayasofya'nın yeniden cami olabilmesi için mücadele etti. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Kandemir, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

AA
Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, ömrünü Ayasofya davasına adadı. Ömrü boyunca Ayasofya'nın yeniden cami hüviyetine kavuşmasında hukuki mücadele veren İsmail Kandemir, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi'ne 1994'te dava açtı.

Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

Danıştay 10. Dairesi, 24 Temmuz 2020'de aldığı kararla Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. 86 yıl sonra Ayasofya yeniden cami olurken, ömrünü bu mücadeleye adayan İsmail Kandemir'de tarihi mabede gitti.

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Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

"KUŞLAR GİBİ UÇUYORUM" DİYEREK MUTLULUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Bursa'dan İstanbul'a tekerlekli sandalye ile 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek gelen İsmail Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İsmail Kandemir, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Kandemir'in çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

"Ayasofya davası"nı kazanan kişi olarak bilinen İsmail Kandemir'in cenazesi, bugün Emirsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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