Ömrünü Ayasofya davasına adamıştı: İsmail Kandemir vefat etti

"KUŞLAR GİBİ UÇUYORUM" DİYEREK MUTLULUĞUNU DİLE GETİRMİŞTİ

Bursa'dan İstanbul'a tekerlekli sandalye ile 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek gelen İsmail Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik" sözleriyle duygularını dile getirdi.