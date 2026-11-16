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On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu
Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 20:10
On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu
On Numara'da haftanın beklenen çekilişi tamamlandı. 16 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını merak eden oyunseverler, Milli Piyango Online üzerinden sonuçları araştırmaya başladı.