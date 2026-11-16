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Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 20:10

On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

On Numara'da haftanın beklenen çekilişi tamamlandı. 16 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını merak eden oyunseverler, Milli Piyango Online üzerinden sonuçları araştırmaya başladı.

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On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

16 Kasım 2026 On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın yeni çekilişinde şanslı kombinasyonlar açıklanırken, ikramiye kazanan kategoriler de netleşti. Kupon sahipleri, sonuçlarını Milli Piyango Online ekranından kontrol edebilecek.

On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

16 Kasım 2026 Kazanan Numaralar: 1, 2, 4, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 34, 37, 45, 49, 53, 55, 59, 65, 68, 74, 79

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On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal!

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2026 kazandıran numaralar belli oldu

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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