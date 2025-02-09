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Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler ardı ardına geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:31
Önce İzmir sonra Silivri! Görüntüler ardı ardına geliyor! Tsunami ve depremin habercisi mi?
İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde deniz çekildi, tekneler karaya oturdu. Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken, bu durum vatandaşları tedirgin etti. Denizin sert poyraz nedeniyle çekildiğini belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok" dedi. Öte yandan İstanbul Silivri'de deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar havadan görüntülendi.