Giriş Tarihi: 07.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
19:08
Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye'nin yeri...
Dünyanın en güçlü ülkeleri, sadece hava, deniz ve kara kuvvetleri ile değil özel kuvvetleri ile de bilinmektedir. Ölüme meydan okuyan bu özel kuvvetler ya da diğer adıyla "Special Forces" aldıkları eğitim ve donanımlarıyla dünyaya nam salmıştır. Ölüm makinesi olarak tabir edilen bu özel kuvvetler, her türlü zorlu görevin üstesinden gelmek için eğitilmiştir. İşte aralarında Türk askerlerinin de olduğu dünyanın en tehlikeli özel kuvvetler listesi...