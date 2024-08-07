Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

Kimi dünyanın en büyük orduları özel kuvvetler noktasında nam salmamış olsa da kimi küçük sayılacak ülkelerin dikkat çeken ve bilinen özel birlikleri var. Peki hangi özel kuvvetler diğer adıyla special forces birlikleri bu tanıma uyuyor. İşte bu sorunun cevabı listemizde...