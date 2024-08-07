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Giriş Tarihi: 07.08.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:08

Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye'nin yeri...

Dünyanın en güçlü ülkeleri, sadece hava, deniz ve kara kuvvetleri ile değil özel kuvvetleri ile de bilinmektedir. Ölüme meydan okuyan bu özel kuvvetler ya da diğer adıyla "Special Forces" aldıkları eğitim ve donanımlarıyla dünyaya nam salmıştır. Ölüm makinesi olarak tabir edilen bu özel kuvvetler, her türlü zorlu görevin üstesinden gelmek için eğitilmiştir. İşte aralarında Türk askerlerinin de olduğu dünyanın en tehlikeli özel kuvvetler listesi...

Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

Kimi dünyanın en büyük orduları özel kuvvetler noktasında nam salmamış olsa da kimi küçük sayılacak ülkelerin dikkat çeken ve bilinen özel birlikleri var. Peki hangi özel kuvvetler diğer adıyla special forces birlikleri bu tanıma uyuyor. İşte bu sorunun cevabı listemizde...

Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

TAYVAN ÖZEL KUVVETLERİ

Tayvan, Çin ana karasına 200 km uzaklıkta Doğu Asya'da yer alır. Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in kuzeyinde bir adadır. Konum olarak Batı Pasifik'tedir. Ayrıca Tayvan Adası'nın yanı sıra 21 takımada ve Pescadores Adaları'ndan oluşmaktadır. Özel birlikleri de dünyaca ünlüdür.

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Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

PERU ORDUSU ÖZEL KUVVETLERİ

Güney Amerika'da bulunan Peru'nun sınırları kuzeyde Ekvador ve Kolombiya'yla, doğuda Brezilya'yla, güneydoğuda Bolivya'yla, güneyde Şili'yle ve batıda Büyük Okyanus'la çizilmiştir. İspanya Krallığı'ndan bağımsızlığını 1821'de kazanan bir ülkedir.

Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

KANADA ANTİTERÖR ATAK KUVVETİ

Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, kuzey Atlas Okyanusu ve kuzey Büyük Okyanusu arasında, ABD'nin kuzeyinde yer almaktadır. Rusya'dan sonra dünyanın ikinci en geniş ülkesidir ancak topraklarının çoğu kullanım dışıdır ve seyrekçe yerleşilmiştir. Kanada ayrıca dünyanın en uzun kıyı şeridine sahiptir.

Onları gören tir tir titriyor! İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri: Türkiye’nin yeri...

ALMAN SUALTI KOMANDOLARI

Orta Avrupa'da yer alan Almanya, 357.386 km² yüz ölçüme sahiptir. Almanya'nın kuzeyinde Danimarka, Baltık Denizi ve Kuzey Denizi; doğusunda Çek Cumhuriyeti ve Polonya; güney bölümünde İsviçre ve Avusturya; batısında da Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg yer alır.

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