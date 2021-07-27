Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Son dakika:Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna SABAH ulaştı. Eker'in ölü bulunduğu noktaya 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Vücudunda başkaca bir delici, kesici ize rastlanılmayan genç öğrencinin ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak. Öte yandan; Eker'in yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları