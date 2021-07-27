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Haberler Yaşam Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 08:51

Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Son dakika:Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna SABAH ulaştı. Eker'in ölü bulunduğu noktaya 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Vücudunda başkaca bir delici, kesici ize rastlanılmayan genç öğrencinin ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak. Öte yandan; Eker'in yeni görüntüleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

HALİT TURAN
Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Son dakika: Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna SABAH ulaştı.

Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Onur Alp Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur Alp ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.

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Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Onur Alp Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.

Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Alp Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.

Onur Alp Eker Türkiye'yi ağlattı: Ölümünde şok detaya Sabah ulaştı!

Bayramın üçüncü gününde de 100'ün üzerinde personelden oluşan arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürdü. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti.

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