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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 16:09

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Ankara'da istek şarkı nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürülen Onur Şener'in cinayet parçaları bir araya getirilen bardakla ortaya çıktı. O sanıkların DNA'sına rastlandı. İşte davanın detayları....

Dilhan Dumanoğlu
Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Cinayet ihbarının ardından ekipler yaptığı çalışmalarda diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirlerken, olay yerinde çok sayıda cam kırığı bulundu.

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

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Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi.

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.

Onur Şener cinayetini kırık bardak aydınlattı!

Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu tespit edildi.

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