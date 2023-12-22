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Haberler Yaşam Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:40

Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Karadeniz Bölgesi doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin en çok turist çeken bölgesidir. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ili de bunlardan bir tanesidir. Türkiye'nin en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri olarak bilinmektedir. 1920 yılında Trabzon vilayetinden ayrılarak özel bir il unvanını kazanmıştır. Zengin turizm potansiyeline sahip Ordu her sene yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Kıyı, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü gibi birçok etkinliği bu ilde bulabilmeniz mümkün. Ordu'ya gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Ordu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Uçsuz bucaksız Karadeniz manzarasına sahip Boztepe, Ordu'nun üzerinden geçerek muhteşem hava aracı teleferik, bazı hastalıkların tedavisindeki etkili ve berrak, renksiz, kokusuz Sarmaşık Kaplıcası, kaleleri, kiliseleri, müze ve tarihi yerleri ile birçok turizm olanaklarını sağlayan Ordu ili adete bu ile gelen turistleri büyülemektedir. Bunların yanında birbirinden farklı yöresel lezzetleri bulunan Ordu gelen turistlere damak zevki de yaşatmaktadır. 33 ürün için coğrafi tescil başvurusunda bulunulduğu ve 22 adet ürünün kabul edildiğini söyleyebiliriz. Ordu'da gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Ordu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Ordu'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • ÇAMAŞ KANYONU
  • BOZTEPE
  • COTYORA / BOZUKKALE
  • ASARKAYA KENT ORMANI
  • PAŞAOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • KARAOLUK ŞELALESİ
  • ÇAMBAŞI YAYLASI
  • PERŞEMBE YAYLASI
  • KÜPKAYA KANYONU/ULUBEY
  • ULUGÖL TABİAT PARKI
  • KURUL KALESİ YERLEŞKESİ
  • OHTAMIŞ ŞELALESİ
  • KORGAN YAYLALARI VE OBALARI
  • ATİK İBRAHİM PAŞA CAMİİ - ORTA CAMİİ
  • BOLAMAN KALESİ
  • KADINCIK ŞELALESİ
  • ÜNYE SARAY HAMAMI
  • PERŞEMBE - SAKİN ŞEHİR
  • GÖLKÖY KALESİ
  • ORDU SARAY HAMAMI
  • GELİN KAYASI MESİRE YERİ
  • ÜNYE KALESİ KAYA MEZARI-ÜNYE/ORDU
  • OSMAN PAŞA ŞADIRVANI
  • ÜNYE KALESİ
  • TURNASUYU VADİSİ (YÜRÜYÜŞ PARKURU)
  • AKOLUK KÖPRÜSÜ
  • TOZKOPARAN KAYA MEZARI
  • BAŞKOTANI KÖPRÜSÜ
  • KEYFALAN YAYLASI
  • ARGIN YAYLASI / AKKUŞ
  • KAPILI (CINGIRT) KAZANKAYA ŞELALELERİ
  • GAGA GÖLÜ / FATSA
  • ÜNYE MÜZE EVİ
  • KUŞFENAK KALESİ-KUMRU/ORDU
  • CINGIRT KAYASI YERLEŞMESİ
  • LALELİ CAMİ
  • DÜZ MAHALLE KİLİSESİ
  • AZİZİYE CAMİ / YALI CAMİ
  • YALI KİLİSESİ-ÜNYE/ORDU
  • YEŞİLCE VE TOPÇAM YAYLALARI
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Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler
  • ÇAMAŞ HİSARBEY KÖYÜ KAYA MEZARI
  • YASON BURNU YARIMADASI
  • SELİMİYE CAMİ
  • ŞEYH ABDULLAH TÜRBESİ
  • CINGIRT KALESİ
  • SARAY CAMİ - ÜNYE
  • YOROZ KENT ORMANI
  • DELİKKAYA KAYA MEZARI
  • ÇAYIR CAMİİ / ÇAYBAŞI
  • GÖLLER KÖYÜ KALESİ
  • MELETİOS KALESİ / MESUDİYE
  • EFİRLİ CAMİİ VE MEZARLIĞI / PERŞEMBE
  • KEMER KÖPRÜ
  • SAYACABAŞI MESİRE YERİ/ULUBEY
  • HOYNAT ADASI
  • ESKİPAZAR BAYRAM BEY CAMİİ VE HAMAMLARI
  • KABAKDAĞ KÖYÜ
  • DİKENLİCE KAYA MEZARLARI
  • KARDEŞLER KÖYÜ KAYA MEZARI
  • GENÇAĞA KALESİ
  • EMİNEM PINARI / YOKUŞ DİBİ MESİRE YERİ
  • MUZADERE KİLİSESİ
  • TAŞBAŞI KÜLTÜR MERKEZİ / ESKİ CEZAEVİ / KİLİSE
  • YALI HAMAMI
  • DÜZOBA YAYLASI
  • ZAFERİ MİLLİ MAHALLESİ ÇEŞMESİ
  • ÇİFTE HAMAM
  • SARPDERE KÖPRÜSÜ
  • MESUDİYE KÜLTÜR MERKEZİ / ESKİ KİLİSE
  • KALEKÖY KALESİ
  • KESTANE KÖYÜ CAMİİ
  • OLUKLU ÇEŞME
  • ESKİPAZAR KÜÇÜK HAMAM
  • İTENİÇİ MESİRE YERİ
  • HAMİDİYE CAMİİ / HÜKÜMET CAMİ
  • ESKİPAZAR BÜYÜK HAMAM
  • KALEKÖY KALESİ KAYA MEZARLARI
  • TOPÇAM YAYLASI
  • OLUKSUYU ÇEŞMESİ
  • SUCUALİ KAYA MEZARI
  • TEKKE CAMİİ / KARGILI CAMİİ
  • TOYGAR-KABAKTEPE YAYLASI
Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Kurul Kalesi
  2. Ünye Kalesi
  3. Gölköy Kalesi
  4. Bolaman Kalesi
  5. Meletios Kalesi
  6. Cotyora Kalesi
  7. Fatsa Cıngırt Kaya Mezarları
  8. Göller Kalesi
  9. Perşembe Yason Kilisesi
  10. Taşbaşı Kilisesi
  11. Mesudiye Rum Ortodoks Kilisesi
  12. Ordu Düz Mahalle Kilisesi
  13. Mesudiye Topçam Muzadere Rum Kilisesi
  14. Mesudiye Şaphane Kilisesi
  15. Paşaoğlu Konağı (Etnografya Müzesi)
  16. Paşaoğlu Konağı
  17. Osman Paşa Şadırvanı
  18. Bolaman Hazinedaroğlu Konağı
  19. Fatsa Hacı Hulusi Baba Camii
  20. Bolaman Yeni Pazar Camii
Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Ordu Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Boztepe
  2. Yasonburnu Yarımadası
  3. Çaka Kumsalı ve Mesire Yeri
  4. Efirli Plajı
  5. Döşekdibi

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