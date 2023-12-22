Haberler Yaşam Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:40

Ordu Gezilecek Yerler 2024 - Ordu’da Gezilecek Tarihi Yapılar, Turistik Yerler Ve Müzeler

Karadeniz Bölgesi doğal güzellikler bakımından Türkiye'nin en çok turist çeken bölgesidir. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ili de bunlardan bir tanesidir. Türkiye'nin en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri olarak bilinmektedir. 1920 yılında Trabzon vilayetinden ayrılarak özel bir il unvanını kazanmıştır. Zengin turizm potansiyeline sahip Ordu her sene yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır. Kıyı, yayla turizmi, trekking, yamaç paraşütü gibi birçok etkinliği bu ilde bulabilmeniz mümkün. Ordu'ya gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Ordu gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…