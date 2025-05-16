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Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:33

Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!

Organize İşler bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği bu unutulmaz yapım, Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiriyor. Dolandırıcılık ve organize suçlar ekseninde geçen film, mizah dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte sinemaseverler, filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilen ayrıntılar...

Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!
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Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

ORGANİZE İŞLER KONUSU
Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır. İstanbul'da masumlar, suçlular ve 'daha' suçlular vardır.

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Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Organize İşler filmi 2005 yılında vizyona girdi. Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club'ta çekildi.

Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV’de!