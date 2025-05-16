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Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:33
Organize İşler filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Yerli Sinema: Bu akşam TV'de!
Organize İşler bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem yönettiği bu unutulmaz yapım, Türk sinemasının usta isimlerini bir araya getiriyor. Dolandırıcılık ve organize suçlar ekseninde geçen film, mizah dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte sinemaseverler, filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte filme dair merak edilen ayrıntılar...