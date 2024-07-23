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Haberler Yaşam Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:48

Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Yerli komedi filmi bir kez daha televizyon ekranlarında. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Organize İşler oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film usta isimleri ağırlıyor. Bir dolandırıcılık hikayesini anlatan yapım bu akşam yayında. Peki; Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Organize İşler oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. İkincisi de çekilen filmin ilki ilgiyle takip ediliyor. Sinemaseverler 2005 yapımı film için ekran başında. Peki; Organize İşler filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, detaylar...

Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ORGANİZE İŞLER KONUSU

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

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Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

İstanbul'da masumlar, suçlular ve 'daha' suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisinden sonra 'kara film' tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan'ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan

Tolga Çevik

Demet Akbağ

Altan Erkekli

Özgü Namal

Cem Yılmaz

Erdal Tosun

Tuncer Salman

Öner Erkan

Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'un farklı noktalarında çekilen yapımda 26 ayrı mekan kullanılmıştır.

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