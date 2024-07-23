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Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:48
Organize İşler oyuncuları ve konusu: Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Yerli komedi filmi bir kez daha televizyon ekranlarında. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Organize İşler oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği film usta isimleri ağırlıyor. Bir dolandırıcılık hikayesini anlatan yapım bu akşam yayında. Peki; Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...