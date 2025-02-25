Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! "Bu delikanlılığa yakışır mı?" diye tepki gösterince...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 16:58

Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! "Bu delikanlılığa yakışır mı?" diye tepki gösterince...

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki Orhan Akçasu'nun, arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA
Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! Bu delikanlılığa yakışır mı? diye tepki gösterince...

Olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! Bu delikanlılığa yakışır mı? diye tepki gösterince...

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! Bu delikanlılığa yakışır mı? diye tepki gösterince...

Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! Bu delikanlılığa yakışır mı? diye tepki gösterince...

Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! Bu delikanlılığa yakışır mı? diye tepki gösterince...

Öte yandan çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

SON DAKİKA