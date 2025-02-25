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Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! "Bu delikanlılığa yakışır mı?" diye tepki gösterince...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
16:58
Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! "Bu delikanlılığa yakışır mı?" diye tepki gösterince...
Adana'nın Kozan ilçesinde 23 yaşındaki Orhan Akçasu'nun, arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı.