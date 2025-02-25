Orhan Akçasu sokak ortasında katledilmişti! Sebebi pes dedirtti! "Bu delikanlılığa yakışır mı?" diye tepki gösterince...

Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.