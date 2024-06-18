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Haberler Yaşam Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV'de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 11:53

Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV'de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Orman Çocuğu filminin konusu ve oyuncuları araştırma konusu oldu. Yapımı izlemek için ön bilgi edinmek isteyen filmseverler, Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi sorularına yanıt arıyor. İşte Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu.

Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV’de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Orman Çocuğu filmi bu akşam ATV'de! İran kurdu Raksha tarafından yetiştirilen Mowgli'nin hikayesini anlatan film, 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesine hitap ediyor. 2016 yılında vizyona giren film Rudyard Kipling'in Ormanın Kitabı hikâyelerinin uyarlamasına dayanıyor. Peki, Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu hakkında detaylar.

Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV’de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU
Mowgli (Neel Sethi), bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.

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Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV’de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI
Yapım Yılı : 2016
Yönetmen : Jon Favreau
Türü : Macera / Dram / Aile
Oyuncular : Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley

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