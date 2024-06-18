Orman Çocuğu oyuncuları ve konusu: Bu akşam ATV’de! Orman Çocuğu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU

Mowgli (Neel Sethi), bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.