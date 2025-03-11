Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 10:06

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilan yayımlanırken, adaylar başvuru süreci ve şartları hakkında detayları araştırmaya başladı. 7 farklı kadroda gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 10 Mart itibarıyla başlamış olup, 14 Mart tarihinde sona erecek. Peki, OGM 4500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alım kapsamında 3105 Orman İşçisi, 812 Arazöz Şoförü, 160 Dozer Operatörü, 233 Greyder Operatörü, 122 Ekskavatör Operatörü, 36 İş Makinesi Operatörü ve 32 Traktör Operatörü istihdam edilecek. Peki, OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? İşte detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı ilanı yayımladı. Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan ilan doğrultusunda başvurular 10 Mart 2025-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış
olmak,

5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

10. Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek olup, kura tarihi ve yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI 2025: OGM 4500 işçi alımı başvurusu hangi tarihlerde, şartları neler?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından istihdam edilmek üzere 4500 geçici işçi alımı yapılacaktır.

Orman İşçisi: 3105

Ağır Taşıt Şoförü: 812

Dozer Operatörü: 160

Greyder Operatörü: 233

Ekskavatör Operatörü: 122

İş Makinesi Operatörü: 36

Traktör Operatörü: 32