Haberler
Yaşam
ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
14:22
ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ 2025: Emlak Konut kampanyası ne zamana kadar devam ediyor, nasıl başvurulur?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının ayrıntıları netleşti ve başvuru süreci resmen başladı. Emlak Konut'un desteğiyle hayata geçirilen projede, bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirleri kapsayan 25 farklı proje ile konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sağlanıyor.Peki, 2025 Orta gelir grubu için konut başvuruları başladı mı, ödeme koşulları neler?