Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
11:09
Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…
Konya'da Ali P. ile ortağı Abdurrahim Özarslan arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Özarslan, iddiaya göre kasadan 200 TL alan Ali P.'ye kabusu yaşattı! Kardeşi ile birlikte sandalyeye bağladıkları Ali P.'ye saatlerce işkence yaptı. Sopalarla darp edilen talihsiz adamın sırtı pürmüzle yakıldı! İddiaya göre 600 bin TL'lik senet imzalayan Ali P. soluğu savcılıkta aldı. İşkenceye dair detaylar şaşkınlık yarattı.