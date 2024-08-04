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Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 11:09

Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

Konya'da Ali P. ile ortağı Abdurrahim Özarslan arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Özarslan, iddiaya göre kasadan 200 TL alan Ali P.'ye kabusu yaşattı! Kardeşi ile birlikte sandalyeye bağladıkları Ali P.'ye saatlerce işkence yaptı. Sopalarla darp edilen talihsiz adamın sırtı pürmüzle yakıldı! İddiaya göre 600 bin TL'lik senet imzalayan Ali P. soluğu savcılıkta aldı. İşkenceye dair detaylar şaşkınlık yarattı.

TOLGA YANIK
Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

Kan donduran olay 29 Temmuz günü Konya'nın Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesindeki bir galerici de meydana geldi. Ali P. bir süredir Abdurrahim Özarslan ile ortak araç alım-satım işi yapıyordu.

Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

Olay günü Ali P'yi arayan ortağının kardeşi Fatih Tufan, kız arkadaşı ile buluşacağını söyleyip aracını istedi. Bunun üzerine adrese giden Ali P. aracı Fatih Tufan'a teslim etti. Kardeş Özarslan işyerinden ayrılırken Ali P. de dükkanda yalnız başına kaldı.

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Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

KASADAN 200 TL ALDI, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Ali P. bir süre sonra işyerindeki kasanın açık olduğunu fark etti. Ali P. ortağı Abrurrahim Özarslan'ın 2 aydır kendisine ödeme yapmaması üzerine cebinde para olmadığı gerekçesiyle iddiaya göre kasadan 200 TL para aldı.

Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

Özarslan kardeşler de kamera görüntülerini izlediklerini, altın ve döviz olmak üzere kasadan 300 bin TL'nin kayıp olduğunu belirtip, Ali P'den parayı ödemesini istedi. Ali P. böyle bir parayı almadığını söylemesi üzerine başına gelmeyen kalmadı.

Ortağa pürmüz ile işkence: Kasadan para aldın dedi önce sandalyeye bağladı sonra da…

PÜRMÜZLÜ İŞKENCE

Özarslan kardeşler, silah çektikleri Ali P'yi işyerindeki sandalyeye bağlayıp, saatlerce sopa ve demir anahtarlarla işkence yaptı. Özarslan kardeşler bununla da kalmayıp Ali P'ye toplam değeri 600 bin TL olan 5 adet senet imzalattı. Ali P'nin sırt kısımlarını pürmüzle yakan, boynuna ip dolayıp boğmaya çalışan şüpheli kardeşler, P'ye ait aracı da kendi üzerlerine devrettiğine yönelik imza aldı.

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