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Haberler Yaşam Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:58

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV'de!

Orijinal adıyla Spider-Man: No Way Home TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayımlanıyor. Bu akşam sinemaseverler ekran başında yerini alıyor. 2021 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Süper kahraman filmleri arasında klasikleşmiş bir yapım olan Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi oyuncu kadrosu ile gündemde. İşte, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu...

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV’de!

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok konusu ile gündemde. Eve Dönüş ve Evden Uzakta filmlerinin devamı niteliğindeki yapımda Tom Holland ve Zendaya dikkat çekiyor. Peter Parker önceki filmde açığa çıkan kimliğini gizlemek için yardım istemektedir. İşte, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları...

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK KONUSU

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir.

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Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV’de!

Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşların üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister.

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV’de!

Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.

Örümcek Adam Eve Dönüş Yok oyuncuları ve konusu: Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK OYUNCULARI

Tom Holland: Spider Man

Zendaya: MJ

Benedict Cumberbatch: Doctor Strange

Jacob Batalon: Ned Leeds

Jon Favreau: Hogan

Jamie Foxx: Electro

Willem Dafoe: Green Goblin

Alfred Molina: Otto Octavius

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