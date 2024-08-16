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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:01

Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

İzmit Körfez Köprüsü olarak da geçen Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri gündemde. Kocaeli ve Yalova arasında bağlantı kuran ve şehirlerarası seyahati kolaylaştıran Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Öte yandan Lapseki ve Gelibolu ilçelerini birbirlerine bağlayarak özellikle İstanbul'dan yola çıkanların işini kolaylaştıran Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de merak edilenler arasında. İşte 2024 köprü ücretleri...

Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024 yılı için sorgulanıyor. Özellikle yaz aylarında tatile çıkanların yolunu kısaltan köprüler Marmara Bölgesi için en çok kullanılan bağlantı yollarının başında geliyor. Peki; Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

YENİ TARİFE YAYIMLANDI

16 Ağustos itibarıyla geçerli olacak Karayolları Genel Müdürlüğü yeni tarifesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otobanı geçiş ücretleri araştırılıyor.

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Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2024 Ağustos ayı itibarıyla 555 TL olarak ödenecek.

İstanbul-İzmir Otobanı ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL.

Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 585 TL olarak belirlendi.

Diğer otoyol ve köprü geçiş ücretleri şöyle:

Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL
  • 1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL'ye
  • Osmangazi Köprüsü: 555 TL
  • İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu (Otomobil): 187 TL
  • İstanbul-İzmir Otobanı + Osmangazi Köprüsü (Otomobil): 1370 TL
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