Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:01
Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?
İzmit Körfez Köprüsü olarak da geçen Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri gündemde. Kocaeli ve Yalova arasında bağlantı kuran ve şehirlerarası seyahati kolaylaştıran Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Öte yandan Lapseki ve Gelibolu ilçelerini birbirlerine bağlayarak özellikle İstanbul'dan yola çıkanların işini kolaylaştıran Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti de merak edilenler arasında. İşte 2024 köprü ücretleri...