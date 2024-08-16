Osmangazi Köprüsü - Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024: Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024 yılı için sorgulanıyor. Özellikle yaz aylarında tatile çıkanların yolunu kısaltan köprüler Marmara Bölgesi için en çok kullanılan bağlantı yollarının başında geliyor. Peki; Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?