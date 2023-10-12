Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Zincirleme kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde yaşandı... Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.