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Haberler Yaşam Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:39

Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde inanılmaz bir kaza yaşandı. Osmangazi Köprüsü girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Zincirleme kaza, saat 08.00 sıralarında Osmangazi Köprüsü girişinde yaşandı…

Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Dilovası istikametinden gelen 3 otomobil ile 1 minibüs arka arkaya çarpıştı.

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Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı Kazada devrilen minibüs ile 3 otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı.

Osmangazi Köprüsü’nde akıl almaz kaza: 9 yaralı var!

Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü üzerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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