Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu
Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu
Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın 2013 yılında sosyal medya hesabından, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Adana ili Kadirli ilçesinde bomba patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıkan Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın bu paylaşımı yürekleri dağladı.