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Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

'nin bölgesinde olan Uzman 'ın 2013 yılında sosyal medya hesabından, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında ili Kadirli ilçesinde bomba patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıkan Şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın bu paylaşımı yürekleri dağladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.02.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 20:06
Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Esed rejiminin hava saldırısında olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi şehidi Uzman 'ın (23) 14 Ağustos 2013 yılında henüz 16 yaşındayken sosyal medya hesabından üzerinde Türk bayrakları örtülü şehit mezarının fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Çavuş Batuhan'ın o paylaşımına, "Mertebelerin en yükseğidir nasip olacaksa hoş olsun" şeklinde yazması görenlerin yüreğini burktu.

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Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

'nin bölgesinde olan Uzman

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Uzman , 29 Şubat Cumartesi günü Cemalpaşa Mahallesi'nde şehit dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camide kılınacak cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlık şehitliğinde toprağa verilecek.

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Şehadet haberinin verilmesinin ardından yakınlarının teskin etmeye çalıştığı şehidin ailesi, Türk bayraklarının asıldığı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında ili Kadirli ilçesinde bomba patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu

Yaşar Tank'ın kardeşi Ahmet Torun Tank, ağabeyinin 1977 yılında bekçilik yaparken şehit olduğunu belirtti.

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