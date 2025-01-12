Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…