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Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
22:05
Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...