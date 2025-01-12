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Haberler Yaşam Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:05

Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Osmanlı Devletinde Veladet-i Hümayun adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Osmanlı Devletinde Veladet-i Hümayun adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru

Osmanlı Devletinde "Veladet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı?

A. anneler günü

B. Doğum

C. Şehzade Töreni

D. Fetih

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Osmanlı Devletinde Veladet-i Hümayun adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru

CEVAP: B. Doğum

Osmanlı Devletinde Veladet-i Hümayun adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki soru
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