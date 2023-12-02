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Haberler Yaşam Osmanlı Devleti'nin "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı
Giriş Tarihi: 02.12.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 19:22

Osmanlı Devleti'nin "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

Dönemin süper gücü olarak bilinen Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü yıllarda dünya tarihine de büyük izler bıraktı. Osmanlı'nın cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağladı. Aslan evcilleştirip yanından ayırmayan ve bu özelliğiyle de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi büyük merak uyandırıyor. 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Neler başarmıştır? İşte detaylar...

Osmanlı Devleti’nin Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

DÖNEMİN SÜPER GÜCÜ: OSMANLI İMPARATORLUĞU

Dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biriydi Osmanlı Devleti. Osmanlı tarihinin en güçlü ve farklı paşalarından biri ise Cezayirli Hasan Paşa diğer adıyla 'Aslanlı Paşa' idi.

Osmanlı Devleti’nin Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

DENİZ TUTKUNUYDU

-1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Çocukluğunun Trakya bölgesinde geçtiği bilinmektedir.

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Osmanlı Devleti’nin Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

-Gençlik ve çocukluk dönemlerinde denizcilik tutkusu kanına işlemişti.

Osmanlı Devleti’nin Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

-Hayali, bir asker, daha doğrusu bir gemi kaptanı olmaktı. Bir savaş gemisi kaptanı...

Osmanlı Devleti’nin Aslanlı Paşası ABD’yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

BELGRAD KUŞATMASINA KATILDI

1738 yılında yeniçeri ocağına girip Belgrad kuşatmasına katıldı ve henüz toy olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

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