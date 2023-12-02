Haberler Yaşam Osmanlı Devleti'nin "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

Giriş Tarihi: 02.12.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 19:22

Osmanlı Devleti'nin "Aslanlı Paşası" ABD'yi vergiye bağladı! Tarihte bir ilk başardı

Dönemin süper gücü olarak bilinen Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü yıllarda dünya tarihine de büyük izler bıraktı. Osmanlı'nın cihana nam salan Sultanları gibi kudretli paşaları da vardı. Onlardan biri de "Aslanlı Paşa" olarak bilinen Cezayirli Hasan Paşa. Dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ni vergiye bir tek Osmanlı yönetimindeki Cezayirli Hasan Paşa bağladı. Aslan evcilleştirip yanından ayırmayan ve bu özelliğiyle de büyük bir üne kavuşan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi büyük merak uyandırıyor. 'Aslanlı Paşa' olarak da bilinen Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Neler başarmıştır? İşte detaylar...